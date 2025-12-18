1 Ocak 2026 tarihinden sonra kurulacak şirketlerde Elektronik Ticari Defter Sistemi zorunlu olacak

Ticaret Bakanlığı, 1 Ocak 2026 tarihinden sonra kurulacak şirketlerde Elektronik Ticari Defter Sistemi zorunlu olacağını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ticari defterlerin elektronik ortamda oluşturulması, tutulması, saklanması ve ibrazına yönelik düzenlemeleri ihtiva eden "İşletmenin Muhasebesiyle İlgili Olmayan Ticari Defterlerin Elektronik Ortamda Tutulması Hakkında Tebliğ", 1 Temmuz 2025 tarihinde yürürlüğe girdiği belirtilerek Elektronik Ticari Defter Sistemi (ETDS), aynı tarihte kullanıcıların hizmetine açıldığı kaydedildi.

Tebliğ hükümleri uyarınca; genel kurul toplantı ve müzakere defteri ile pay defterini elektronik ortamda tutma yükümlülüğü kapsamında olan, kuruluşu ve esas sözleşme değişikliği Ticaret Bakanlığı iznine tabi şirketlerin ETDS'ye geçişleri için öngörülen süre 1 Ocak 2026 tarihinde sona erdiği hatırlatılarak "Yükümlülük kapsamındaki şirketlerin, Türk Ticaret Kanunu'nun ticari defter tutma yükümlülüğüne ilişkin gerekliliklerini yerine getirmeleri bakımından, bu tarihe kadar her iki defter yönünden ETDS'ye dahil olmaları önem arz etmektedir" denildi.

Yeni kurulacak şirketler için zorunluluk

Açıklama şöyle devam etti:

"Ayrıca, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren kuruluşu ticaret siciline tescil edilecek tüm şirketler, pay defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defterini ETDS'de tutmakla yükümlü kılınmıştır.

Şirketlerin kuruluşlarının ticaret siciline tescilleri ile birlikte, başkaca bir işleme gerek olmaksızın ticari defterler eş anlı olarak kullanıma açılacaktır.

Yönetim kurulu karar defterinin elektronik ortamda tutulması ise şirketlerin tercihine bırakılmıştır.

ETDS'nin uygulamaya alındığı 1 Temmuz 2025 tarihinden bugüne kadar, defterlerini elektronik ortamda tutan şirket sayısı 18 bini aşmıştır.

Fiziki defter tutulmasında karşılaşılan operasyonel ve ekonomik maliyetler ile güvenlik risklerini ortadan kaldırmak amacıyla oluşturulan ETDS; tacirlerin görüşleri ve beklentileri doğrultusunda geliştirilmekte, kullanıcı dostu özelliklerine sürekli yenileri eklenmektedir.

ETDS'ye dair tüm uygulama esasları ve yardımcı dokümanlar, http://etds.ticaret.gov.tr internet adresi üzerinden kullanıcıların istifadesine sunulmaktadır." - ANKARA