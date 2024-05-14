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Elektrik fiyatları yarın için belirlendi

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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 695 lira 1 kuruş, en düşük 1499 lira 66 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 12,36 artarak 1 milyar 468 milyon 666 bin 562 lira oldu. Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 2 bin 695 lira 1 kuruş, en düşük 12.00'de 1499 lira 66 kuruş olarak tespit edildi. Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 293 lira 2 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 294 lira 65 kuruş oldu. Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1442 lira 49 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 695 lira 1 kuruş, en düşük 1499 lira 66 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 12,36 artarak 1 milyar 468 milyon 666 bin 562 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 2 bin 695 lira 1 kuruş, en düşük 12.00'de 1499 lira 66 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 293 lira 2 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 294 lira 65 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1442 lira 49 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Ekonomi

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