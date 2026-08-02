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Elazığ Ticaret Borsası’nda emek veren meclis üyelerine teşekkür plaketi

Elazığ Ticaret Borsası’nda emek veren meclis üyelerine teşekkür plaketi
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Elazığ Ticaret Borsası’nda düzenlenen törende Başkan Mehmet Ali Dumandağ, kuruma uzun yıllar emek veren dört meclis üyesine hizmetlerinden dolayı plaket vererek teşekkür etti.

Elazığ Ticaret Borsası'nda düzenlenen törende Başkan Mehmet Ali Dumandağ, kuruma uzun yıllar emek veren dört meclis üyesine hizmetlerinden dolayı plaket vererek teşekkür etti.

Elazığ Ticaret Borsasında uzun yıllar meclis üyeliği görevini yürüten dört üye için teşekkür programı düzenlendi. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dumandağ, kuruma sağladıkları katkılardan dolayı meclis üyelerine plaket takdim ederken birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Programda konuşan Başkan Dumandağ, borsanın ulaştığı güçlü konumun ekip ruhuyla sağlandığını ifade ederek, başarının aynı hedefe inanan güçlü bir ekibin eseri olduğunu dile getirdi. Dumandağ, ayrıca Fırat HÜTTMER ve Elazığ Besi Organize Tarım Bölgesi gibi tamamlanan hamlelerin yanı sıra Modüler Kesimhane, Gıda Toptan Sitesi ile PACE ve ENHANCER AB projelerinin de kararlılıkla sürdüğünü kaydetti. Görevi devreden meclis üyeleri ise yaptıkları ortak açıklamada, yeni dönemde meclis çatısı altında yer almasalar da borsa yönetimine ve yürütülen vizyon projelerine bilgi ve tecrübeleriyle destek vermeyi sürdüreceklerini belirtti.

Tören, plaket takdiminin ardından çekilen toplu hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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