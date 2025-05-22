Elazığ'da Yüzde 75 Hibeli 15 Ton Sertifikalı Fasulye Tohumu Dağıtımı Başladı

Elazığ'da yüzde 75 hibeli 15 ton 475 kilogram sertifikalı fasulye tohumu dağıtılmaya başlandı.

Elazığ'da Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKE) kapsamında çalışma sürüyor. Bu çerçevede Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen 'Kuru Fasulye Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi' kapsamında, yüzde 75 bakanlık hibesi, yüzde 25 üretici katkısı ile 15 ton 475 kilogram sertifikalı kuru fasulye tohumu temin edildi. Tohumlar kentte 150 üreticiye bin 289 dekar alanda ekilmek üzere dağıtılmaya başlandı. - ELAZIĞ