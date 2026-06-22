Elazığ'da yanan araç küle döndü

Elazığ'da alev alan araç itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yaralananın olmadığı olayda, araç yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, merkeze bağlı Şeyhhacı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir araçtan dumanlar çıkmaya başladı. Araç kısa sürede alevlere teslim olurken sürücü hemen araçtan inerek durumu 122 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Ölen veya yaralananın olmadığı olayda, araç kullanılamaz hale geldi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı