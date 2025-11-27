Haberler

Elazığ'da Esnaflara E-Ticaret ve Markalaşma Eğitimi Desteği

Elazığ'da Esnaflara E-Ticaret ve Markalaşma Eğitimi Desteği
Güncelleme:
Elazığ Tuhafiyeciler ve Konfeksiyoncular Esnaf Odası'nın 'E-Ticaret ve Markalaşmanın Önemi Eğitimi' projesi, Fırat Kalkınma Ajansı'ndan destek aldı. Proje ile esnaflar e-ticaret ve markalaşma konusunda eğitim alacak.

Elazığ Tuhafiyeciler ve Konfeksiyoncular Esnaf Odası'nın projesi, FKA desteği kazandı. Proje ile esnaflar e-ticaret ve markalaşmayı öğrenecek.

Elazığ Tuhafiyeciler ve Konfeksiyoncular Esnaf Odası'nın hazırladığı "E-Ticaret ve Markalaşmanın Önemi Eğitimi" projesi, Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) 2025 Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programı kapsamında destek almaya hak kazandı.

Projenin başarısının azim, birlik ve kararlılıkla mümkün olduğunu vurgulayan Başkan Mitat Ulaş, emeği geçenlere teşekkür ederek, "Göreve geldiğimiz günden bu yana esnafımızın yanında olmak ve şehrimizin sorunlarını birlikte aşmak için çalışıyoruz. Bu birlik ve kararlılık sayesinde projemiz Fırat Kalkınma Ajansı tarafından desteklendi. Emeği geçen başta FKA Genel Sekreterimiz Sayın Mehmet Şirin Budancamanak olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Bizler hizmet etmeye ve üretmeye kararlıyız; öğrenmeye ve gelişmeye olan yolculuğumuzu da sürdüreceğiz" dedi. - ELAZIĞ

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
