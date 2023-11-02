Elazığ'da depremde hasar gören çarşı yenileniyor

Elazığ'da meydana gelen depremde hasar gören Baskil ilçesindeki çarşı, kentsel dönüşüm projesi kapsamında yenileniyor. Proje kapsamında TOKİ tarafından 50 iş yeri ve 16 konut inşa edilecek.

Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde Baskil ilçesinde hasar gören çarşı yenileniyor.

Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje ile çarşının ortalama 5.5 dönümünde kentsel dönüşüm kapsamında yenileme çalışmalarının başladığını söyledi.

Şu anda temeller atıldığını, zemin kat inşaatı başladığını kaydeden Akmurat, "Binalar hızla yükseliyor. İnşallah şartnameye uygun olarak süresinde tamamlanacak, zamanında teslim edilecek. TOKİ tarafından 50 iş yeri ve 16 konut inşa edilecek, hak sahiplerine teslim edilecek, hak kaybı yaşanmayacaktır. Bu proje ile ilçemizin merkezi modern bir görünüm kazanacak, sosyal donatılarıyla yeni bir çarşı merkezi oluşturmuş olacağız. İlçemize, vatandaşlarımıza hayırlı olsun." dedi.

Akmurat, kentsel dönüşümde destek veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ve Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürü Vedad Gürgen'e teşekkür etti.