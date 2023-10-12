Elazığ'da avlaklarda avlanma belgesi olmadan avlananlara ceza

Elazığ'ın Palu ilçesinde avlaklarda avlanma belgesi olmadan avlanan 3 kişiye idari ceza kesildi. Doğa koruma ve kontrol ekipleri tarafından yapılan denetimlerde ayrıca bir adet bıldırcın sesi çıkaran ses cihazı ve bir adet akü ele geçirildi.

Elazığ'ın Palu ilçesinde avlaklarda avlanma belgesi olmadan avlanan 3 kişiye idari ceza kesildi.

Elazığ Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) İl Şube Müdürlüğünce Palu DKMP Şefliği doğa koruma ve kontrol ekiplerince avlaklarda av koruma ve kontrol çalışmaları sırasında avlanma belgesi olmadan avlanan üç kişiye idari ceza uygulandı.

Öte yandan ekiplerin yaptığı bir diğer denetimlerde ise faili meçhul 1 adet bıldırcın sesi çıkaran ses cihazı ve 1 adet akü ele geçirildi. Av koruma ve kontrollere aralıksız devam edileceği kaydedildi. - ELAZIĞ