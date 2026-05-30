Elazığ hayvan pazarında hareketlilik sürüyor

Elazığ canlı hayvan pazarında bayramın son gününde hareketlilik yaşandı.

Elazığ'da canlı hayvan pazarında son gün yoğunluğu yaşanıyor. Kurbanlık almak isteyen vatandaşlar ile ellerindeki hayvanları satmak isteyen üreticiler sabah saatlerinden itibaren pazarda bir araya geldi. Bayramın ilk üç gününde kurbanlarını kesemeyen vatandaşlar bayramın son gününde küçükbaş satıcılarıyla sıkı pazarlığa oturdu. Besiciler ellerindeki hayvanları nakde çevirmek, vatandaşlar ise bayramın son gününde dini vecibelerini yerine getirmek için pazarda bütçelerine göre, hayvan aldı. Bazı vatandaşlar aldıkları kurbanlıkları pazar alanında kestirirken bazıları da kendi imkanlarıyla kestirdi. - ELAZIĞ

