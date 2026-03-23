DSİ'den 23 yılda Elazığ'a 105 milyar liralık yatırım

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Elazığ'da son 23 yılda gerçekleştirdiği yatırımları açıkladı. DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, 105 milyar 301 milyon TL tutarında 109 tesisin hayata geçirildiğini bildirdi. Balta, sulama alanındaki çalışmalar kapsamında 17 sulama tesisi inşa edilerek 165 bin 920 dekar tarım arazisinin sulamaya açıldığını aktardı. Su depolama kapasitesi açısından ise hizmete alınan 13 barajla birlikte 125 milyon metreküplük depolama hacmine ulaşıldığını belirten Balta, 3 barajın yapımının ise hala sürdüğünü, bu barajların tamamlanmasıyla 14 bin 670 dekar tarım arazisinin daha sulamaya kavuşturulmasının hedeflendiğini ifade etti. Taşkın yönetimi konusunda da önemli adımlar atıldığını vurgulayan Balta, tamamlanan 60 taşkın koruma tesisiyle Elazığ şehir merkezi, 61 yerleşim yeri ve 29 bin dekar arazinin taşkın kontrolü altına alındığını açıkladı. 11 taşkın koruma tesisinin inşaatının sürdüğünü de sözlerine ekleyen Balta, arazi toplulaştırma çalışmaları çerçevesinde ise toplam 541 bin 600 dekar alanda tescil işleminin tamamlandığını ve 66 yerleşim biriminin bu hizmetlerden yararlandığını kaydetti.

Suyu depolamak kadar önemli olan bir diğer hususun, suyu asgari kayıpla son kullanıcısına iletmek olduğunu ifade eden Balta, "Bu çerçevede, suyun ülkemizde ve dünyada en çok tüketildiği sektör olan tarım sektöründe hayata geçirdiğimiz modern uygulamalarla bu alanda önemli ilerleme kaydedilmiştir. Özellikle basınçlı borulu sulama sistemlerinin yaygınlaştırılması, yapay zeka destekli sulama otomasyonu uygulamaları ve elektronik ölçüm sistemi (sayaç) takılan sulama tesisi sayısının artırılmasıyla suyun verimli kullanımı adına çok önemli adımlar atıldı. Suyun verimli kullanımı ne kadar önemli ise taşan suların kontrolü de o denli önemlidir. Bu çerçevede sayılarını hızla artırdığımız yenilikçi taşkın kontrol tesislerimiz ve taşkın erken uyarı sistemlerimizle taşkın zararlarının asgariye düşürülmesi hususunda önemli başarılar elde ediyor, rekor denilebilecek nitelikteki yağışlarda can ve mal kayıplarının önüne geçiyoruz" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı