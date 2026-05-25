Haberler

AA Finans, 1. Çeyrek Büyüme Beklenti Anketi sonuçlandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AA Finans'ın anketine katılan ekonomistler, Türkiye ekonomisinin 2026 yılının ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 2,7 büyüyeceğini tahmin ediyor.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH), birinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 2,7 artacağını tahmin ediyor.

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 1 Haziran Pazartesi günü açıklanacak 1. Çeyrek GSYH verilerine ilişkin beklenti anketi, 13 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Anket sonuçlarına göre, ekonomistler, yılın birinci çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yıllık bazda yüzde 2,7 büyüyeceğini tahmin ediyor.

Ankete katılan ekonomistlerin birinci çeyreğine ilişkin büyüme beklentileri yüzde 1,95 ile yüzde 3,40 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin 2026'nın tamamına ilişkin büyüme beklentilerinin medyanı ise yüzde 3,3 oldu. Söz konusu beklentiye ilişkin tahminler en düşük yüzde 2,50, en yüksek seviye yüzde 4 olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan ekonomistlerin 2027 sonuna ilişkin büyüme tahminlerinin medyanı yüzde 4,50 oldu. Türkiye ekonomisi, 2025'in 4. çeyreğinde yüzde 3,4, 2025 yılında yüzde 3,6 büyümüştü.

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu
Kulisleri sarsan iddia: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i Grup Başkanlığı'ndan azlettirecek

1 Haziran'dan itibaren göreve başlıyor! İlk icraatı bakın ne olacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'de de çok sayıda mağazası olan dev marka satılıyor

Dev marka satılıyor! Türkiye'de de çok sayıda mağazası var
3 yıllık anlaşma! Galatasaray'da yeni sezonun ilk ayrılığı

3 yıllık anlaşma! Galatasaray'da yeni sezonun ilk ayrılığı
Montella, Arda Güler kararını verdi

Ve beklenen oldu!

Gazze'deki soykırım saldırılarına katılan İsrail askeri intihar etti

Gazze’deki soykırım sürerken ülkede yankı uyandıran ölüm
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'ten gençlere dört koldan destek: Spor, teknoloji, kültür ve eğitim…

Böyle vali her şehre lazım! Gençlere dört koldan destek
Bülent Şakrak, 16 yaş küçük sevgilisiyle deniz sezonunu açtı

16 yaş küçük sevgilisiyle deniz sezonunu açtı! Resmen aşka geldiler
MHP'den dikkat çeken 'mutlak butlan' itirazı

MHP'den en net çıkış! Kılıçdaroğlu'nun koltuğa oturmasına itiraz geldi