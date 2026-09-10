Ekonomistler ECB'nin faiz kararını değerlendirdi

Ekonomistler, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) enflasyonist baskılara karşı politika faizlerini 25'er baz puan artırma kararını "kaçınılmaz bir sigorta hamlesi" olarak nitelendirdi.

ECB Yönetim Konseyi, bugün aldığı kararla, en önemli para politikası göstergesi kabul edilen mevduat faizini yüzde 2,25'ten yüzde 2,50'ye yükseltti. Yeni düzenleme kapsamında refinansman faizi yüzde 2,65'e, marjinal fonlama faizi de yüzde 2,90 seviyesine çıkarıldı. Yeni faiz oranları, 16 Eylül'den itibaren geçerli olacak.

Bankanın politika faizlerini artırma kararını değerlendiren ekonomistler, kararın Avro Bölgesi geneli için gerekliliğine vurgu yaparken Almanya ekonomisi üzerindeki olası etkilerine dikkati çekti.

"Faiz artışı kaçınılmazdı ancak Almanya için zamanlama şanssız"

Münih merkezli Ekonomi Araştırma Enstitüsünün (ifo) Başkanı Clemens Fuest, ECB'nin adımının "kaçınılmaz" olduğunu belirtti.

Avro Bölgesi'nde enflasyonun şu anda yüzde 3'ün üzerinde seyrettiğine dikkati çeken Fuest, şu ifadeleri kullandı:

"Enflasyon, Almanya'da biraz daha düşük. Bazı umut ışıklarına rağmen ekonominin oldukça zayıf kalmaya devam ettiği göz önüne alındığında bu faiz artışı, Almanya için talihsiz bir zamana denk geldi ancak ECB, para politikasını tüm Avro Bölgesi için yürütmekle yükümlüdür. Çekirdek enflasyonun da yüzde 2'nin oldukça üzerinde olduğu düşünüldüğünde, ECB'nin harekete geçmekten başka seçeneği yoktu."

"Eğrinin gerisinde kalmamak için bir sigorta hamlesi"

ING Küresel Makro Araştırma Başkanı ve Almanya Başekonomisti Carsten Brzeski de mevduat faizinin yüzde 2,50'ye çıkarılmasının "sigorta faiz artışı" niteliğinde olduğunu savundu.

Bankanın bu terimden hoşlanmayabileceğini ifade eden Brzeski, ECB'nin eğrinin gerisinde kalmamak ve yüksek enerji fiyatlarının ekonominin geneline yayılmasını önlemek amacıyla yüksek düzeyde teyakkuzda olduğunu gösterdiğini vurguladı.

Brzeski, Orta Doğu'da son dönemde tırmanan gerilim ve petrol fiyatlarındaki sıçramanın faiz artırım kararını tamamen haklı çıkardığını belirterek, şöyle devam etti:

"Mevcut ve öngörülen manşet enflasyondaki yükseliş dikkate alındığında politika faizinin ECB'nin kendi ifadesiyle 'nötr' faiz aralığının üst sınırına getirilmesi, aşırı müdahaleci veya kısıtlayıcı olma riski taşımıyordu. Karşı karşıya kalınan tabloda hiçbir şey yapmamanın bankanın kredibilitesine vereceği zarar, adım atmaktan çok daha büyüktü."

"ECB, bir tedarik şoku için resesyon riskini göze alamaz"

Bugünkü faiz artışının ötesine geçmenin çok daha karmaşık bir süreci beraberinde getireceğine işaret eden Brzeski, "Dayanıklılık gösteren bir ekonomi ile kısıtlayıcı para politikasına ihtiyaç duyan aşırı ısınmış bir ekonomi arasında çok büyük bir fark var." uyarısında bulundu.

Brzeski, kamu maliyesindeki sıkıntılar ve hızla yükselen tahvil getirileri göz önüne alındığında ECB'nin yangına körükle gitmek istemeyeceğini savunarak, "Açıkçası ECB'nin, ders kitaplarında yer alan klasik bir arz yönlü şokla mücadele etmek adına resesyon riskini göze almaya gerçekten istekli olacağını öngörmek zor ancak yine de ECB'nin geçmişte para politikasında hatalar yaptığını da unutmamak gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA