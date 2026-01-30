Ekonomik güven endeksi 99,4 değerinde aynı kaldı
Türkiye İstatistik Kurumu, Ocak ayı Ekonomik Güven Endeksi sorunlarına ilişkin verileri açıkladı. Ekonomik güven endeksi, Ocak ayında bir önceki ayla aynı kalarak 99,4 değerini aldı. Tüketici güveni artarken, imalat sanayi ve perakende ticaret sektörlerinde düşüş gözlemlendi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak ayı Ekonomik Güven Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre ekonomik güven endeksi Ocak ayında aynı düzeyde kalarak 99,4 değerini aldı. Bir önceki aya göre Ocak ayında tüketici güven endeksi yüzde 0,3 oranında artarak 83,7 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 0,7 oranında azalarak 103,0 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,3 oranında artarak 113,8 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2,4 oranında azalarak 112,6 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1,5 oranında artarak 85,7 değerini aldı. - BAYBURT