Ekonomik Güven Endeksi Ekim Ayında Artış Gösterdi

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), ekonomik güven endeksinin ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 0,3 artarak 98,2 olduğunu açıkladı.

TÜİK, Ekim 2025 dönemine ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; ekonomik güven endeksi ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 0,3 oranında artarak 98,2 değerini aldı. Bir önceki aya göre ekim ayında tüketici güven endeksi yüzde 0,3 oranında azalarak 83,6 değerini aldı. Reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1,2 oranında artarak 102 olurken, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0,3 oranında azalarak 110,7 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 3,7 oranında artarak 113,2 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 5,3 oranında azalarak 83,7 değerini aldı.