Ekonomik Güven Endeksi Ağustos'ta Yükseldi

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), ekonomik güven endeksinin ağustos ayında yüzde 1,7 oranında artarak 97,9 olduğunu açıkladı.

TÜİK, Ağustos 2025 dönemine ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; ekonomik güven endeksi temmuz ayında 96,3 iken, ağustos ayında yüzde 1,7 oranında artarak 97,9 değerini aldı. Bir önceki aya göre ağustos ayında tüketici güven endeksi yüzde 0,9 oranında artarak 84,3 değerini, reel kesim güven endeksi yüzde 1,7 oranında artarak 100,6 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,1 oranında artarak 111,1 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,8 oranında artarak 108,8 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 4,0 oranında azalarak 85,3 değerini aldı.