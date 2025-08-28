Ekonomik Güven Endeksi Ağustos'ta Yükseldi

Ekonomik Güven Endeksi Ağustos'ta Yükseldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜİK, ekonomik güven endeksinin ağustos ayında yüzde 1,7 artarak 97,9 olduğunu açıkladı. Tüketici, reel kesim ve hizmet sektörü güven endeksleri yükselirken, inşaat sektörü güven endeksi azaldı.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), ekonomik güven endeksinin ağustos ayında yüzde 1,7 oranında artarak 97,9 olduğunu açıkladı.

TÜİK, Ağustos 2025 dönemine ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; ekonomik güven endeksi temmuz ayında 96,3 iken, ağustos ayında yüzde 1,7 oranında artarak 97,9 değerini aldı. Bir önceki aya göre ağustos ayında tüketici güven endeksi yüzde 0,9 oranında artarak 84,3 değerini, reel kesim güven endeksi yüzde 1,7 oranında artarak 100,6 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,1 oranında artarak 111,1 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,8 oranında artarak 108,8 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 4,0 oranında azalarak 85,3 değerini aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
Kura çekimi bu akşam! İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Batmanlı vatandaş, bir çanta dolusu altınını bulan çocuğa bakın ne aldı

Vatandaş, bir çanta dolusu altınını bulan çocuğa bakın ne aldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.