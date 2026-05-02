Ekonomi yönetiminden "Aile ve Nüfus On Yılı Genelgesi"ne ilişkin paylaşım

Kabinedeki ekonomiden sorumlu bakanlar, Aile ve Nüfus On Yılı Genelgesi'ne ilişkin paylaşımda bulundular.

Ekonomi yönetiminden sorumlu bakanlar, Resmi Gazete'de yayımlanan söz konusu genelgeye dair NSosyal hesaplarından "Aileyle Yükselen Türkiye" etiketiyle paylaşım yaptılar.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, paylaşımında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü iradeleriyle, Türkiye'nin yarınlarını bugünden inşa edecek Aile ve Nüfus On Yılı Vizyon Belgesi'nin millete hayırlı olmasını temenni ederek, "Aileyi merkeze alan güçlü hamlelerle milletimiz için çok daha iyisini yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde, köklerinden güç alarak geleceğe güvenle bakan bir Türkiye inşa ettiklerini belirterek, "Aileyle köklenen, nüfusla güçlenen, istikbale yükselen Türkiye." paylaşımında bulundu.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güçlü liderliğinde ilan edilen Aile ve Nüfus On Yılı Vizyon Belgesi'nin aziz millet için hayırlara vesile olmasını diledi.

Ailenin medeniyetin özü, toplumsal huzurun temeli ve milletin istikbalinin en sağlam dayanağı olduğuna işaret eden Bolat, "Sağlam aile yapısı, güçlü ekonomi, sürdürülebilir kalkınma ve güvenli yarınların da en kıymetli teminatıdır. Bu anlayışla, aile kurumunu koruyan ve güçlendiren her adımı, 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerimizin ayrılmaz bir parçası olarak görüyor, milletimizin refahını ve nesillerimizin geleceğini güvence altına alacak çalışmaları kararlılıkla sürdürüyoruz." mesajını paylaştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise toplumun gücünün aileyle ölçüldüğünü vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Aile Yılı ile başlayan süreç, 'Aile ve Nüfus On Yılı' ile daha uzun vadeli bir kimliğe bürünüyor. Bekamız ve refahımız için milli değerlerimize uygun bir dönüşüm başlıyor. Ülkemize ve milletimize hayırlı, uğurlu olsun."