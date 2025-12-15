TÜİK: İnşaat Üretimi Ekim Ayında Yıllık Yüzde 28 Arttı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayında inşaat üretiminin yıllık yüzde 28 arttığını, aylık yüzde 0,1 azaldığını açıkladı.

TÜİK, Ekim 2025 dönemine ilişkin inşaat üretim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; inşaat üretimi yıllık yüzde 28 arttı. İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde, bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28,8, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 21,8, özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 29,9 arttı.

İnşaat üretimi aylık olarak da yüzde 0,1 azaldı. İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde, bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,2 azaldı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 1,4 arttı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 0,6 azaldı.