TÜİK: İnşaat maliyeti ekimde arttı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), inşaat maliyetinin ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 0,98, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,57 arttığını açıkladı.

TÜİK, Ekim 2025 dönemine ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; inşaat maliyeti ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 0,98, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,57 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,18, işçilik endeksi yüzde 0,59 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 18,68, işçilik endeksi yüzde 30,49 arttı.

Bina inşaatı maliyeti, bir önceki aya göre yüzde 0,95, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,29 arttı. Bina dışı yapılar için inşaat maliyeti, bir önceki aya göre yüzde 1,05, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,48 arttı.

