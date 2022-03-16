Ehliyeti eski olanlar dikkat! 31 Aralık'a kadar yenilemeyenlere para cezası uygulanacak

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, eski sürücü belgelerinin yenileme tarihinin 31 Aralık 2022 itibarıyla sona ereceğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan uyarıda, "Ülkemizde 01.01.2016 tarihinden önce düzenlenen, eski tip sürücü belgelerinin yenileme süresi 31.12.2022 tarihi itibarıyla sona erecektir. Eski tip sürücü belgesi sahibi vatandaşlarımızın belirtilen süre içerisinde http://randevu.nvi.gov.tr adresinden ya da Alo199 Çağrı Merkezi aracılığıyla randevu alarak, belgelerini yenilemek üzere Nüfus Müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir" denildi.

EHLİYET RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Ehliyet yenileme randevusu Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü internet sitesi üzerinden veya ALO 199 hattından alınıyor. Gerekli evrakları ve ehliyet yenileme ücretini yatıran kişiler yenileme işlemlerini kolayca yapabiliyor.

EHLİYET YENİLEME EVRAKLARI NELER?

Kimlik Belgesi

Sürücü Sağlık Raporu

Sürücü belgesi değerli kâğıt ve harç bedeli, vakıf payı

1 adet biyometrik fotoğraf

Kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan

Adli Sicil Belgesi

EHLİYET DEĞİŞTİRME İÇİN NEREYE BAŞVURMALI?

Ehliyet değiştirme işlemleri için yetkili kurumlar nüfus müdürlükleridir. Başvuruları arzu ettiğiniz herhangi bir nüfus müdürlüğünde yapabilirsiniz. Bu nedenle eğer randevularda boşluk bulamıyorsanız müsait bir nüfus müdürlüğüne de başvuru yapabilirsiniz. Ayrıca randevular hem internetten hem de Alo 199 nüfus müdürlüğü destek hattından da gerçekleştirebilirsiniz.

EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

2022 yılında ehliyet yenilemek için ödenmesi gereken ücret ise 13 TL değerli kağıt bedeli ve 2 TL vakıf payı olmak üzere toplam 15 TL olarak belirlendi.

Yeni tip ehliyetlerini yenilemek isteyen ya da ehliyetlerini kaybetmiş olan vatandaşlar ise 225 + 45 TL gibi bir ücret ödemek durumundalar.