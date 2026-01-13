Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'dan EDU-CARE II Projesi paylaşımı Açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi (EDU-CARE II) ile anne ve bakıcılara toplam 15,2 milyon avro kaynak sağladıklarını bildirdi.

Işıkhan, NSosyal hesabındaki paylaşımda, kadınların istihdam imkanlarını geliştirmek ve aile kurumunun sağlıklı şekilde devamını sağlamak için yenilikçi adımlarını sürdürdüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu amaçla hayata geçirdiğimiz Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi başarıyla tamamlandı. Aylık 510 avroya kadar mali destek ile 23 ay boyunca toplamda 15,2 milyon avro kaynak sağladık. 3 bin 90 anne ve çocuk ile 3 bin 542 eğitimli bakıcı projemizden faydalandı."