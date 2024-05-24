Egeli Kadın Girişimciler Kuşadası'nda Buluştu

Kuşadası Ticaret Odası organizasyonunda gerçekleşen "Egeli Kadın Girişimciler Kuşadası'nda Buluşuyor" etkinliği kapsamında, Ege'nin farklı şehirlerinden gelen kadın girişimciler, Kuşadası'nın çarşılarını, tarihi ve turistik güzelliklerini görme fırsatı buldu.

Kuşadası'nın çarşıları, Kervansaray, Güvercinada gibi tarihi mekanlarının ardından, Kuşadası Ticaret Odası Kadın Girişimciler Kurulu üyeleri kadınlar tarafının işlettiği çeşitli yerlere de ziyaret etti. Programın sonunda Kuşadası'nın önde gelen kadın girişimcilerinden Gürsel Tonbul'un sahibi olduğu Değirmen Çiftlik ve Oleatrium Zeytinyağ Müzesini de gezen Egeli Kadın Girişimciler Oleatrium Zeytinyağ Müzesine hayran kaldılar. Güresel Tonbul, misafirlerini bizzat kendisi gezdirip ağırladı.

Aynı zamanda yine bir kadın kooperatifi olan KUŞAKK ziyareti de gerçekleştirerek kooperatif hakkında bilgi alan Egeli Kadın Girişimciler, son derece memnun kaldıkları organizasyon için Kuşadası Ticaret Odası Yönetimine ve emeği geçen herkese teşekkür ederek, güzel anılarla Kuşadası'ndan ayrıldılar. - AYDIN