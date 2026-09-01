Haberler

Ege'de av sezonu hamsi bereketiyle açıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

5 aylık av yasağının ardından denize açılan Egeli balıkçılar, ilk gün yaklaşık 300 kasa hamsi toplayarak kıyıya döndü. Kaptan Emre Uzun, sezonun gelecek günlerde netleşeceğini ve balık tüketiminin artmasını temenni etti.

Denizlerde 15 Nisan'da başlayan av yasağının sona ermesinin ardından denize açılan Egeli balıkçılar, sezonun ilk gününde kıyıya hamsi bereketiyle döndü.

Yaklaşık 5 ay süren yasağın ardından "Vira Bismillah" diyerek açılan balıkçılar, ilk av gününü tamamladı.

Egeli balıkçıların ağlarına en çok hamsi takıldı. Balık avcıları gece boyunca süren avın ardından tuttukları balıkları satmak için balıkçı barınaklarına dönmeye başladı.

Ege Denizi'nde avlanan balıklar birçok kente gönderilecek.

"Keyif almasak bu işi yapamayız"

Güzelbahçe ilçesinden 22 kişilik ekibiyle denize açılan "Emre Reis" isimli teknenin 30 yaşındaki kaptanı Emre Uzun, AA muhabirine mesleğini severek sürdürdüğünü söyledi.

Avın ilk saatlerinde zorlandıklarını belirten Uzun, "Geç saate kadar balık bulamadık, saat 4 gibi balığa denk geldik. İki saatte yaklaşık 300 kasa hamsi topladık." dedi.

Uzun, sezonun genel seyrinin gelecek günlerde netleşeceğini ifade ederek, balık tüketiminin artmasını temenni ettiklerini kaydetti.

Balıkçılığın zorluklarını anlatan Uzun, şöyle konuştu:

"En büyük zorluğu aileden, eşten ve dosttan uzakta kalmak. Siz çalışırken onlar uyuyor, onlar uyurken siz çalışıyorsunuz. Yağmuru, çamuru, fırtınası ayrı bir zorluk. Sabit bir düzenimiz yok, değişkenler çok fazla. Ancak keyif almasak bu işi yapamayız. Radarda balık yoğunluğunu bulana kadar denizin altını üstüne getiriyoruz. Küçük bir hareketlilik görsek heyecanlanıyoruz ve peşinden gidiyoruz. Gün sonunda emeğimizin karşılığını aldığımızı düşünüyoruz."

Kaynak: AA
Bakan Gürlek: Vatandaşlarımızın adalet erişimini kolaylaştıran 135 Alo Adalet hattını bugün açıyoruz

Vatandaşın şikayetleri sonuç verdi! Adalet Bakanı yeni dönemi başlattı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nereden nereye! Son halini görenler tanıyamadı

8 gollü çılgın maça damga vuran kare!
Arda Güler'in İspanyolcası hayran bıraktı

Süpersin Arda! Ağzından çıkan her kelime hayran bıraktı
Orhan Gencebay'ın eşi 82 yaşında bikinisiyle poz verdi

Orhan Gencebay'ın eşi 82 yaşında bikinisiyle poz verdi
Pezeşkiyan’ın masasında görünce Aliyev dayanamadı! Türkçe diyaloğu güldürdü

Pezeşkiyan’ın masasında görünce dayanamadı! Türkçe diyalog bomba
Tarihi geçmiş ürünlere akılalmaz yöntem! Etiketleri değiştirip yeniden satacaklardı

Tarihi geçmiş ürünlere akılalmaz yöntem
14 yaşındaki öğrencisini istismar etti, annesini dinlerken gözyaşlarına boğuldu

Timsah gözyaşları! 14 yaşındaki öğrencisine yaptığı mide bulandırdı
'Para var huzur var' dedirten görüntü! İçinden Osimhen çıktı

"Para var huzur var" dedirten görüntü! İçinden bakın kim çıktı