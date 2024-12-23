Eflani'deki Doğal Ortamda Beslenen Hindiler 550-600 Lira Arasında Satışta

Karabük'ün Eflani ilçesinde doğal ortamda beslenen hindiler, kilogramı 550-600 liradan satışa sunuluyor.

Yeni yıla girerken sofraları süslemesi için ilçenin köylerinde arpa, buğday ve mısırla beslenen hindiler, pazarlardaki yerini aldı.

Ağırlığı 3 ila 8 kilogram arasında değişen ve lezzetiyle bilinen "Eflani hindisi", vatandaşlar tarafından rağbet görüyor.

Eflani Ziraat Odası Başkanı Mehmet Karadeniz, AA muhabirine, çiftçiler tarafından doğal ortamda beslenen Eflani hindisinin etinin lezzetiyle haklı üne sahip olduğunu belirterek, ilçede hindi üretiminin artması için çalışma yürüttüklerini ifade etti.