Efeler Belediyesi Tarım Ürünlerini Amerika ve Avrupa'ya İhraç Edecek

Efeler Belediyesi tarafından ekilen ve Yüzde 100 Kadın Emeği Tarımsal Ürün fabrikasında işlenen enginar ve şevketi bostan gibi ürünler, Türkiye genelinden sonra şimdi de Amerika ve Avrupa'ya ihraç edilecek.

Efeler Belediyesi tarafından ekilen ve Yüzde 100 Kadın Emeği Tarımsal Ürün fabrikasında işlenen enginar ve şevketi bostan gibi ürünler, Türkiye genelinden sonra şimdi de Amerika ve Avrupa'ya ihraç edilecek.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, elde edilen ve sadece kadınların çalıştığı Yüzde 100 Kadın Emeği Tarımsal Ürün fabrikasında işlenen ürünlerin, Türkiye genelinden sonra şimdi de Avrupa ve Amerika'ya ihraç edileceğini duyurdu. Belediyeye ait tarlalara ekilen enginar ve şevketi bostan gibi tarım ürünlerini vatandaşların hizmetine sunduklarını ifade eden Başkan Atay; "Büyükşehir olunca bize tarlalar geldi. Köy tüzel kişiliğinden tarlalarımız var, belediye olarak. Orada enginar, şevketi bostan ekiyoruz. Yüzde 100 Kadın Emeği Tarımsal Ürün fabrikamızdaki bu ürünleri Türkiye'deki bütün yurttaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Bu doğal gıdanın toplumla buluşmasını sağlıyoruz. O kadınlarımıza çok teşekkür ediyoruz ve o kadınlarımızın el emeğini, şimdi sadece ülkemizdeki insanlarımıza değil, yakında Avrupa ve Amerika'ya da ihracatını gerçekleştireceğiz" dedi. - AYDIN