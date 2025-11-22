Edremit Ticaret Odası Yönetimi Vanlılar Derneğini Ziyaret Etti

Edremit Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı M. Emre Akdoğan, Yönetim Kurulu Üyeleri Savaş Can, Murat Kara, Sezgin Sönmez ve Genel Sekreter Recep Akgün, Edremit Körfezi Vanlılar Derneğini ziyaret etti.

Dernek Başkanı Çetin Evren, derneğin yürüttüğü çalışmalar ve hayata geçirilen projeler hakkında heyete bilgi verdi. Görüşmede, dernek faaliyetlerinin yanı sıra bölgedeki sosyal dayanışma çalışmaları ile Balıkesir-Edremit ve Van arasındaki turizm ve kültürel iş birliklerini güçlendirmeye yönelik proje imkanları ele alındı.

İstişare edilen konular arasında Balıkesir ve Van milletvekillerinin sürece dahil edilmesi, ortak değerlendirme toplantılarının yapılması, Van'daki tur şirketlerinin projeye entegrasyonu ve İran, Irak ile Yunanistan'dan gelecek turistlere yönelik özel turizm içeriklerinin oluşturulması gibi başlıkların yer aldığı belirtildi.

Ziyaret kapsamında, Edremit Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin tarafından Dernek Başkanı Çetin Evren'e plaket takdim edildi. Evren, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Edremit Ticaret Odası heyetine teşekkür etti. - BALIKESİR