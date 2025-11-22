Haberler

Edremit'te Termal Oteller Birliği Oluşuyor

Güncelleme:
Edremit ve Körfez Bölgesi'ndeki önemli termal turizm tesislerinin temsilcileri, dernekleşme sürecini görüşmek üzere bir araya geldi. Toplantıda, çevresel hassasiyetler ve bölgenin termal potansiyelinin yönetimi de ele alındı.

Edremit ve Körfez Bölgesi'nde faaliyet gösteren önemli termal turizm tesislerinin temsilcileri, Edremit Ticaret Odasında bir araya geldi.

Hattuşa Termal A.Ş. sahibi Mehmet Ali Doğan, Ramada Resort Kazdağları sahibi Mehmet Öngen, Dedeman Güre-Nurhayat Thermal Resort & Spa sahibi Yaşar Yalçın, aynı tesisin Genel Müdürü Oğuz Demirel ve Adrina Termal Health & Spa Hotel Genel Müdürü Ceyhun Özsan toplantıya katıldı.

Görüşmede, bölgede faaliyet gösteren termal tesislerin bir araya gelerek "termal oteller birliği" çatısı altında dernekleşme sürecine ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu. Bu adımın sektörün ortak sorunlarının çözümü ve uzun vadeli turizm planlarının oluşturulması açısından önem taşıdığı ifade edildi.

Toplantının bir diğer gündem maddesinin ise Güre bölgesindeki termal alanların korunması ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımına yönelik değerlendirmeler olduğu belirtildi. Katılımcılar, çevresel hassasiyetlerin gözetilmesi ve bölgenin termal potansiyelinin doğru yönetilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Sektör temsilcileri ayrıca Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin ile görüşerek termal turizmin mevcut durumu, geleceğe yönelik beklentiler ve bölgede karşılaşılan yapısal sorunlar üzerine değerlendirmelerde bulundu. Odanın turizm alanında yaşanan gelişmeleri yakından takip etmesi ve paydaşları bir araya getiren toplantılara ev sahipliği yapmasının sektöre katkı sunduğu kaydedildi.

Ziyaretin, termal otel işletmecileri arasındaki iş birliğini güçlendirdiği ve bölgenin turizm vizyonuna dair ortak bir bakış açısı oluşturulmasına katkı sağladığı ifade edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
