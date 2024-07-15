Edremit Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde İncelemeler Yapıldı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde alt yapı çalışmaları devam eden Edremit Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde, Kaymakam Ahmet Odabaş incelemelerde bulundu.

Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Edremit Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı A. Yılmaz Diker ve Edremit Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesini ziyaret etti. Birlikte devam eden çalışmalarla ilgili incelemelerde bulundular. Kaymakam Odabaş çalışmalar hakkında ilgililerden bilgiler aldı. Faaliyete geçtiğinde önemli bir üretim ve istihdam merkezi olacak Edremit Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde seracılık faaliyetleri gerçekleştirilecek. - BALIKESİR