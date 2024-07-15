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Edremit Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde İncelemeler Yapıldı

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde alt yapı çalışmaları devam eden Edremit Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde, Kaymakam Ahmet Odabaş incelemelerde bulundu.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde alt yapı çalışmaları devam eden Edremit Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde, Kaymakam Ahmet Odabaş incelemelerde bulundu.

Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Edremit Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı A. Yılmaz Diker ve Edremit Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesini ziyaret etti. Birlikte devam eden çalışmalarla ilgili incelemelerde bulundular. Kaymakam Odabaş çalışmalar hakkında ilgililerden bilgiler aldı. Faaliyete geçtiğinde önemli bir üretim ve istihdam merkezi olacak Edremit Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde seracılık faaliyetleri gerçekleştirilecek. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Organize Sanayi Bölgesi Ahmet Odabaş Balıkesir Edremit Ekonomi Güncel Haberler

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