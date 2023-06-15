Edremit Belediyesi'nin ata tohumu projesi meyvelerini vermeye başladı

Edremit Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, Çıkrıkçı Mahallesi'nde bulunan belediye arazisinde 3 yıldır çoğaltılan genetiği bozulmamış ata tohumları çeşitlendiriyor. Proje ile üretim çeşitliliğinin daha da artacağını belirten Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, ata tohumlarından elde edilen ürünleri vatandaşlara ücretsiz veriyor.

Edremit Belediyesi'nin ' Cumhuriyet Çiftçilikleri' projesi meyvelerini vermeye başladı. Çıkrıkçı Mahallesi'nde bulunan belediye arazisinde 3 yıldır çoğaltılan genetiği bozulmamış ata tohumları çeşitlendiriliyor.

Edremit Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, Çıkrıkçı Mahallesi yolu üzerindeki 7 dekarlık arazide ata tohumu üretimi yapıyor. 3 yıldır sürdürülen projeden elde edilen ürünler çeşitlendirilirken hasat döneminde alınan tohumlar üretim dönemi öncesi vatandaşlara ücretsiz veriliyor.

Proje ile üretim çeşitliliğinin daha da artacağını belirten Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, "Göreve geldiğimiz ilk günden beri söylediğimiz 3T kalkınma projesinin bir ayağı tarım projemiz kapsamında yerli tohumlarımızdan ürünler elde ediyoruz. Binlerce yıldır bu topraklarda varlığını sürdürmüş bereketli ürünlerimizi tekrar yetiştiriyor, çıkan tohumlarımızı da vatandaşlarımızla paylaşıyoruz. Cumhuriyet Çiftlikleri'mizde üretim artacak, çalışmaya ve yerli tohumu desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

AR-GE faaliyetleri kapsamında reçellik patlıcanlardan hazırlanan patlıcan reçelinin de üretilerek yapılan analizlerden olumlu sonuç çıktığı, üretim planlamasına başlandığı da ifade edildi.