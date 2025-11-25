Edirne'de Süt Üretiminde Verimlilik İçin Yeni Teknolojik Cihazlar Dağıtıldı

Edirne'de süt üretiminde verimliliği artırmak ve hastalıklarla erken mücadeleyi desteklemek amacıyla, yüzde 70 Bakanlık hibesiyle temin edilen 52 adet Mastitis Tespit Cihazı besicilere dağıtıldı.

Edirne'de büyükbaş hayvancılıkta verimliliğin artırılması amacıyla mastitis (süt ineklerinde meme iltihabı) hastalığını erken dönemde tespit eden cihaz düzenlenen programla dağıtıldı. Edirne Valisi Yunus Sezer'in katılımıyla Tarım İl Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen programda, cihazların süt ineklerinde meme iltihabının erken tespitinde önemli bir rol oynadığı vurgulandı. Sezer, teknolojik cihazların üreticilere ciddi avantaj sağlayacağını belirterek cihazları üreticilere teslim etti.

Edirne'de süt üretimine teknolojik destek

Mastitis Tespit Cihazları sayesinde hastalık oluşmadan önce erken müdahale imkanı sağlanması, süt verim kayıplarının azaltılması, antibiyotik ve tedavi masraflarının düşürülmesi amaçlanıyor. Erken teşhis uygulamalarının yaygınlaşmasıyla hem hayvan sağlığının korunması hem de ekonomik kayıpların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Mikroorganizmaların özellikle sütte vermiş olduğu zararın hayvanlarda süt sıcaklığının artmasıyla birlikte meme hastalığına sebep olduğunu söyleyen İl Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, erken tespit ile hayvanları meme hastalıklarından kurtarmayı amaçladıklarını belirtti.

"Yenilikçi çözümlerle sürümüzdeki verimi arttıracağız"

Programda besicileri bilgilendiren Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Onur Yalçın Toptaş, "Öncelikle hayvancılığı geliştirme projesinde bu tür inovatif yaklaşımlar verimin takip edilmesine ki, buradaki meme iltihabından dolayı kaynaklanan ve diğer hayvanlara geçen bu bakterilerle beraber sürünün meme sağlığının ve süt veriminin gitmesine yol açıyor. Bu gibi yenilikçi çözümlerle sürümüzdeki verimi arttıracağız ve aynı zamanda sürümüzde koruyucu hekimliği sağlamış olacağız. Aynı zamanda hayvanlara veteriner hekim kontrolünde ilaç kullanılması gerekiyor" ifadelerine yer verdi.

Firma Sorumlusu Ender Koç da cihazın faydaları ve kullanımına ilişkin bilgilendirme yaptı.

Konuşmaların ardından Vali Yunus Sezer ve Tarım İl Müdürü İslam Köse, üreticilere mastitis tespit cihazını dağıttı. - EDİRNE