Edirne'de 2026 yılında 102 milyar liralık kamu yatırımı yapılacak

Edirne Valisi Yunus Sezer, 2026 yılı yatırım programlarında küçük, orta ve büyük ölçekli 233 projenin yer aldığını, bu projelerin toplam bedelinin yaklaşık 102 milyar TL'yi bulduğunu söyledi.

Vali Yunus Sezer başkanlığında gerçekleştirilen Edirne İl Koordinasyon Kurulu 2026 Yılı 1. Dönem Toplantısında 2026 yılında yürütülen kamu yatırımları görüşüldü. Yatırımlar hakkında bilgi veren Vali Sezer, "İlimizde kamu kuruluşlarımızın 2026 yılı yatırım programlarında küçük, orta ve büyük ölçekli 233 proje yer almaktadır. Bu projelerin toplam bedeli yaklaşık 102 milyar TL'yi bulmaktadır. Bu projeler için önceki yıllarda 41 milyar TL harcanmış olup, 2026 yılında da 17,4 milyar TL ödenek kullandırılması öngörülmektedir. Birinci yatırım dönemi sonuna kadar yapılan çalışmalar kapsamında 1,2 milyar TL harcama yapılarak yüzde 7 oranında yıllık harcama gerçekleşmiştir. Merkezi ve yerel yönetim kuruluşlarımızca yapılan bu yatırım harcamaları sonucunda, 2026 yılı birinci dönem sonunda kamu kuruluşlarımızın programlarında yer alan 233 projenin 20'si tamamlanmış, 137'si devam etmekte, 76 proje ise ihale ve proje aşamasındadır" ifadelerini kullandı.

Toplantı, ilgili kurum müdürlerinin yürütülen projelere ilişkin sunumlarının ardından sona erdi. - EDİRNE

