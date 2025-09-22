Ecomondo 2025: Yeşil Ekonomi İçin Geri Sayım Başladı

Italian Exhibition Group (IEG) tarafından düzenlenecek Avrupa ve Akdeniz havzasının önde gelen yeşil ekonomi etkinliği Ecomondo için geri sayım başladı.

4-7 Kasım 2025 tarihleri arasında, Italian Exhibition Group (IEG) tarafından düzenlenecek Avrupa ve Akdeniz havzasının önde gelen yeşil ekonomi etkinliği Ecomondo 2025, İtalya'nın Rimini Fuar Merkezi'nde döngüsel, yeşil ve mavi ekonomilere odaklanacak.

IEG CEO'su Corrado Peraboni, "166 bin metrekareyi aşan sergi alanıyla, 100'den fazla yüksek profilli etkinlikten oluşan programıyla bu etkinlik şirketler, kurumlar ve akademik dünya için uluslararası tartışma ve karşılaştırma platformu olarak rolünü bir kez daha teyit ediyor" dedi.

IEG Başkanı Maurizio Ermeti ise "Programın en merakla beklenen etkinliklerinden biri ve çevre politikalarına ilişkin stratejik tartışmaların ana noktası, Çevre Bakanlığı ve Yeşil Ekonomi Ulusal Konseyi ile iş birliği içinde düzenlenen Yeşil Ekonomi Genel Kuruludur" dedi.

IEG Yeşil ve Teknoloji Bölümü Başkanı Alessandra Astolfi de "Etkinlik, toprak restorasyon sektörü de dahil olmak üzere sürdürülebilirliğin her alanı için önem taşıyan konuları ele alacak" dedi. - İSTANBUL