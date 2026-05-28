ECB tutanakları, para politikasında faiz artışı baskısını ortaya koydu

Avrupa Merkez Bankası'nın Nisan ayı toplantı tutanakları, faizleri sabit tutma kararının beklenenden çok daha zor alındığını ve bazı üyelerin faiz artırımına sıcak baktığını ortaya koydu. Enflasyonist baskılar ve enerji fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle piyasalarda 11 Haziran'da faiz artışı beklentisi oluştu.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) para politikası toplantı tutanakları, Yönetim Konseyi üyelerinin faizleri sabit tutma kararının beklenenden çok daha zor alındığını ortaya koydu.

ECB Yönetim Konseyinin Frankfurt'ta 28-29 Nisan'da yapılan para politikası toplantısının tutanakları yayımlandı.

Tutanaklar, Yönetim Konseyi üyelerinin politika faizini sabit tutma kararının, beklenenden çok daha zor alındığını ortaya koydu.

Kalıcı yüksek enflasyon karşısında bazı Konsey üyelerinin, özellikle enerji fiyatlarının tetiklediği enflasyonist baskıyı göz ardı etmekte ve faiz artırımından kaçınmakta zorlandığı görüldü.

"Bekleme stratejisi geçerliliğini yitiriyor"

Tutanaklarda, nisan toplantısına ilişkin "Birçok üye, bu kararın sınırda olduğunu kaydetti. Eğer masaya getirilmiş olsaydı, mevcut toplantıda faiz oranlarının artırılmasına karşı çıkmayacaklarını belirttiler." ifadesi kullanıldı.

Faiz artırımı için bekleme yönündeki fikirlerin ağırlığını kaybettiğinin ifade edildiği tutanaklarda, enflasyondaki geçici yükselişi faiz artırmadan tolere etme stratejisinin ne kadar uygun olduğunun giderek daha fazla sorgulandığı aktarıldı.

ECB'nin tutanaklarında kurumsal iletişim stratejisine de dikkat çekilerek, "Yapılacak iletişimler, Yönetim Konseyinin arz şokunu görmezden gelme eğiliminde olduğu izlenimini vermemelidir." uyarısı yapıldı.

Konsey üyeleri, piyasalara ihtiyatlılık sinyali verilmesi, enflasyondaki yukarı yönlü riskler ile büyümedeki aşağı yönlü risklerin yoğunlaştığının net şekilde aktarılması gerektiğinin altını çizdi.

Orta Doğu ve Hürmüz Boğazı şoku piyasaları baskılıyor

Şubat sonunda Orta Doğu'da başlayan savaşın ardından yaşanan petrol fiyatı şoku, Avro Bölgesi finans piyasalarındaki hareketliliğin ana belirleyicisi oldu.

Enerji maliyetlerindeki keskin yükseliş, hem ekonomiye yük bindirdi hem de enflasyonu besledi.

Tutanaklara göre, ECB İcra Kurulu Üyesi Isabel Schnabel, konuya ilişkin yaptığı sunumda, Hürmüz Boğazı'nın olası şekilde yeniden açılmasına yönelik ihtimallerin, Brent petrol vadeli işlemlerinde yüksek oynaklığa yol açtığını belirtti.

11 Haziran'da faiz artışı beklentisi

Bu arada piyasalardaki enerji şokunun büyük ve kalıcı olduğu yönündeki beklentiler, yatırımcıların 2026 ve 2027 yılları için enflasyon tahminlerini yukarı yönlü revize etmesine neden oldu.

Avro Bölgesi'nde nisanda yüzde 3 olarak gerçekleşen enflasyon oranı, ECB'nin yüzde 2'lik orta vadeli hedefinin tam bir puan üzerinde seyrediyor.

Piyasalarda, "ECB'nin faiz artırımına gideceğine dair öngörüler" öne çıkmaya devam ediyor.

Analistler, Orta Doğu'da kalıcı barış anlaşması sağlanamaması durumunda faiz artışının kaçınılmaz olabileceğini kaydediyor. Artan enflasyonist riskleri değerlendiren uzmanlar, ECB'nin 11 Haziran'daki toplantısında, politika faizini yüzde 2 seviyesinden yüzde 2,25'e yükseltebileceğini öngörüyor.

Kaynak: AA / Bahattin Gönültaş
