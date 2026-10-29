Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

ECB Başkanı Lagarde, 7 Şubat 2027'de görevinden ayrılma niyetini Costa'ya bildirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, ECB Başkanı Christine Lagarde'ın 7 Şubat 2027'de görevinden ayrılma niyetini kendisine bildirdiğini açıkladı. Costa, Lagarde'ın yerine gelecek ismin atanmasına yönelik sürecin bugün başlatılacağını ve gecikmeden yürütüleceğini belirtti.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın 7 Şubat 2027'de görevinden ayrılma niyetini kendisine bildirdiğini açıkladı.

Costa, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "ECB Başkanı Christine Lagarde, 7 Şubat 2027 tarihinde görevinden ayrılma niyetini tarafıma bildirmiştir. Kendisinin bu kararını saygıyla karşılıyorum." ifadesini kullandı.

Kasım 2019'dan bu yana ECB Başkanlığı görevini yürüten Lagarde'a özverili çalışmaları dolayısıyla teşekkür eden Costa, Lagarde'ın görev süresi boyunca bankaya güçlü bir görev ve sorumluluk bilinciyle liderlik ettiğini belirtti.

Costa, Lagarde'ın belirsizlik dönemlerindeki liderliğinin ve Avrupa projesine bağlılığının Avrupa'ya önemli katkılar sağladığını ifade etti.

Küresel salgın, Avrupa'da savaş, enerji krizleri ve enflasyon şokları boyunca Lagarde'ın kararlı bir yönetim sergilediğine işaret eden Costa, bu yaklaşımın Avro Bölgesi'nin istikrarının ve dayanıklılığının korunmasına yardımcı olduğunu kaydetti.

Costa, ECB yönetiminde sorunsuz bir geçiş sağlanması amacıyla Lagarde'ın yerine gelecek ismin atanmasına yönelik sürecin bugün başlatılacağını ve gecikmeden yürütüleceğini bildirdi.

Atama sürecinin AB'nin İşleyişi Hakkında Antlaşma'nın ilgili maddesinde öngörülen usule uygun ilerleyeceğini belirten Costa, Avro Bölgesi ülkelerinin liderlerinden oluşan AB Konseyinin bu konuda zamanında karar almasının hedeflendiğini ifade etti.

Lagarde'ın görevden erken ayrılacağına dair söylentiler daha önce de kamuoyuna yansımıştı. Normal şartlarda görev süresi Ekim 2027'de dolacak olan Lagarde'ın Dünya Ekonomik Forumu'na geçeceği konuşuluyor.

ECB Başkanı Lagarde'ın erken istifası, Avrupa liderlerine Fransa cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde yeni başkanı seçme fırsatı tanıyacak.

Koltuk için en güçlü adaylar Hollandalı Klaas Knot ve İspanyol Pablo Hernandez de Cos.

Kaynak: AA
ABD'ye büyük darbe! Türkiye dahil 130 ülke tasarıyı kabul etti

ABD'ye büyük darbe! Türkiye dahil 130 ülke tasarıyı kabul etti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

6 milyon lira ödeyip ömür boyu yaşayacaklardı! Yakıt giderleri artınca gemiden kovuldular

6 milyon lira ödedikleri gemiden kovuldular
Hindistan'da dev dalgalar sokakları yuttu! 180 binden fazla kişi tahliye edildi

Dev dalgalar sokakları yuttu! On binlerce kişi tahliye edildi
Emekliye ayrılan 72 yaşındaki kadının yeni mesleği pes dedirtti

Emekliye ayrılan 72 yaşındaki kadının yeni mesleği pes dedirtti
Sergen Yalçın'a hayatının şoku! Telefonlarını bile açmıyorlar

Sergen Yalçın'a hayatının şoku! Telefonlarını bile açmıyorlar
Sancaktepe'de pazarcıların yer kavgası kanlı bitti! 1 ölü, biri çocuk 5 yaralı

Pazarda yer kavgası kana bulandı! 1 ölü, biri çocuk 5 yaralı
Şöminede benzinle ateş yakmak istedi! Evi kül oldu, kendisi hastanelik

Bir anlık hatayla evi küle döndü! Yaptığı şeye bin pişman oldu
Köylüler direğe bakınca donup kaldı

Köylüler direğe bakınca donup kaldı! Acı son