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EBSO Başkanı Yorgancılar: Enflasyon muhasebesi sanayicinin sırtında yeni bir yük

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Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, enflasyon muhasebesiyle ilgili endişelerini dile getirerek, gelir sağlamayan/duran yatırımlar üzerinden vergi almanın sanayici açısından yeni bir yük olduğunu belirtti.

(İZMİR)- Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, enflasyon muhasebesiyle ilgili endişelerinin bulunduğunu belirterek " Gelir sağlamayan/duran yatırımlar üzerinden vergi almak, rekabet gücü her geçen gün azalan sanayici açısından sırtında yeni bir yük anlamındadır. Beyan süresi geçmeden karar, ivedilikle yeniden gözden geçirilmelidir" dedi.

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, enflasyon muhasebesiyle nedeniyle yaşadıkları sorunlara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Yorgancılar, şunları kaydetti:

"Birinci geçici vergi döneminde uygulanmayan ancak kalan dönemde uygulanması planlanan enflasyon düzeltmesine ilişkin endişelerimizi 23 Mayıs tarihinde yazılı bir girişimle TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu ile de paylaşmıştık. Kanuna eklenen geçici 33'üncü madde ile 31/12/2023 tarihli mali tabloların, enflasyon düzeltmesi şartlarının oluşup oluşmadığına bakılmaksızın enflasyon düzeltmesine tabi tutulacağı, yapılan enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan kar/zarar farkının geçmiş yıllar kar/zararı hesabında gösterileceği, bu şekilde tespit edilen geçmiş yıl karının vergiye tabi tutulmayacağı, geçmiş yıl zararının ise zarar olarak kabul edilmeyeceği ifade edilmektedir" dedi.

"Yatırım i·ştahını olumsuz etkileyecek"

Finansmana erişimin oldukça zorlaştığı bugünlerde enflasyon kaynaklı fiktif gelirler nedeniyle kaynakların vergiye ayrılmak durumunda kalınmasının yatırım yapma iştahını önemli ölçüde olumsuz etkileyeceğini hatırlatan Yorgancılar,  "Yani, enflasyon muhasebesi bu hali ile özellikle özkaynağı yetersiz olan mükelleflerin, yüzde 99'u KOBİ'lerden oluşan işletmelerimizin vergi ödemesine ve özkaynaklarının daha da yetersiz hale gelmesine neden olacaktır. İçinde bulunduğumuz süreçte, ek bir vergi yükü oluşturulması haksız bir uygulamadır. Yeni yatırımlara, yeni istihdama en çok ihtiyaç duyduğumuz ve duyacağımız bir dönemde, yatırımların adeta cezalandırılması ekonominin geneli üzerinde de olumsuzluk yaratacaktır. Vergi, gerçekleşen gelir üzerinden alınmalıdır" dedi.

Beyan süresine dikkat çeken Yorgancılar,  "Gelir sağlamayan/duran yatırımlar üzerinden vergi almak, rekabet gücü her geçen gün azalan sanayici açısından sırtında yeni bir yük anlamındadır. Beyan süresi geçmeden karar, ivedilikle yeniden gözden geçirilmelidir"  ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Ekonomi

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