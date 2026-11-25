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İngiltere'nin uygun bütçeli hava yolu şirketi EasyJet'in Eylül 2026 itibarıyla biten mali yıldaki vergi öncesi karı yüzde 96 azalarak 24 milyon sterline geriledi.

Şirketin Eylül 2026 ile biten mali yıla ilişkin sonuçlarına göre, Orta Doğu'daki savaş nedeniyle artan jet yakıt fiyatları EasyJet'in yakıt maliyetini yüzde 11 artırarak yıllık 2,5 milyar sterline çıkardı.

Artan maliyetler karşısında EasyJet'in söz konusu mali yıldaki vergi öncesi karı yüzde 96 azalarak 24 milyon sterline geriledi. Şirket, önceki mali yılda 658 milyon sterlin vergi öncesi kar elde etmişti.

EasyJet, özellikle bahar döneminde beklediğinden fazla ekonomik kayıpla karşı karşıya kaldı.

EasyJet Üst Yöneticisi (CEO) Kenton Jarvis, sonuçlara ilişkin değerlendirmesinde, Orta Doğu'daki savaş sonrası yaşanan enerji krizi nedeniyle mevcut mali yılın "oldukça zorlu" geçtiğini belirterek, bu durumun mali performansa belirgin şekilde yansıdığını ifade etti.

Jarvis, "verimliliği artırmak için yollar aradıklarını" dile getirerek, yeni işten çıkarmalara ilişkin olasılıkları reddetmedi ancak kabin görevlileri ve pilot pozisyonlarında herhangi bir işten çıkarma planı bulunmadığını kaydetti.

Uluslararası medyaya yansıyan haberlerde, EasyJet'in İngiltere Luton Havalimanı'ndaki genel merkezinde yaklaşık 50 çalışanını işten çıkarma konusunda istişarelerde bulunduğu ifade edilmişti.

Ayrıca bir satın alma sürecinden geçen EasyJet'te hissedarlar, 11 Kasım'da şirketin ABD merkezli Apollo tarafından 5,7 milyar sterlin karşılığında satın alınmasını onaylamıştı.

Kaynak: AA