Ear Technic-Si-Ser İşitme cihazları Portakal Çiçeği Karnavalı'nda

ADANA - Türkiye'nin en büyük işitme cihazı firmalarından Ear Technic-Si-Ser İşitme Cihazları 13.Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nda stant açarak vatandaşları bilgilendiriyor.

'Türkiye Kültür Yolu Festivali' kapsamında yer alan 13. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı Merkez Park ve Atatürk Parkı'nda devam ediyor. Türkiye'nin en büyük işitme cihazı firmalarından Ear Technic-Si-Ser İşitme Cihazları'da karnaval kapsamında Merkez Park'ta stant açtı. Firma, işitme cihazlarıyla ilgili karnavala katılan vatandaşları tek tek bilgilendirdi.

"Ücretsiz işitme testi için merkezlerimize yönlendiriyoruz"

Konuyla ilgili Ear Technic-Si-Ser İşitme Cihazları Adana ve Mersin Bölge Yöneticisi Büşra Demir, "Si-Ser olarak 13. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'na katılmak istedik. Bu karnavalda insanlara işitme kaybının ne kadar önemli olduğunu anlatıyoruz. Burada tanıtım yapıyoruz ve insanlar çok fazla bilgi alıyorlar. İşitme cihazı kullanımının yüksek olduğu bir dönemdeyiz. Bu sebeple de katılımcılar hep bilgi istiyor. Bizlerde onları bilgilendirip ücretsiz işitme testi için merkezlerimize yönlendiriyoruz" diye konuştu.