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Düzce Valisi Selçuk Aslan, Aronya Hasadına Katıldı

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Düzce Valisi Selçuk Aslan, sağlığa olan faydaları ile süper meyve olarak adlandırılan aronyanın Kaynaşlı'da hasadını gerçekleştirdi. Vali Aslan, bölge çiftçisinin ekonomik kalkınmasını amaçladıklarını belirtti.

Düzce Valisi Selçuk Aslan, sağlığa olan faydaları ile süper meyve olarak adlandırılan aronyanın Kaynaşlı'da hasadını gerçekleştirdi.

Düzce verimli toprakları ile çeşitli meyve ve sebzelerin yetiştirilme noktalarından birisi olmaya devam ediyor. Bu çerçevede Düzce Valisi Selçuk Aslan, sağlığa olan faydaları ile bilinen ve "süper meyve" olarak adlandırılan aronyanın hasadına katıldı. Sazköy'ünde katılımcılarla aronya meyvesi toplayan Vali Aslan, "İl genelinde yıllık 90 tonu aşan ürünü katma değerli hale getirerek, bölge çiftçisinin ekonomik kalkınmasını sağlamayı amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı. Program sonunda katılımcılara aronyadan üretilen, ekmek, kek, reçel ve meyve suyu ikram edildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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