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Düzce haberleri: Akçakoca'dan 3 bin kasa palamut çıktı

Ekonomi Haberleri

Düzce haberleri: Akçakoca'dan 3 bin kasa palamut çıktı

Düzce haberleri... Batı Karadeniz bölgesinde avlanan balıkçılar, kasalarca balıkla Akçakoca balıkçı barınağına geldi.

Batı Karadeniz bölgesinde avlanan balıkçılar, kasalarca balıkla Akçakoca balıkçı barınağına geldi. 3 bin kasa palamut diğer şehirlere sevk edildi.

Balıkçılar ağlarını palamut ile doldurdu, kasa kasa palamut Akçakoca limanına indirildi. 3 bin kasa palamut ile limana gelen balıkçı Ferhat Küçük, "Balık bol olmasını umuyoruz. Hava şartları müsaade ettiği sürece bol balık çıkacak" dedi.

Küçük, palamudun fiyatının 80 liradan 60 liraya gerilediğini söyledi. Başka bir balıkçı ise, fiyatın 60 liraya kadar düştüğünü, daha da düşebilmesi için yakıt fiyatı ve nakliye ücretinin düşmesi gerektiğini söyledi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Batı Karadeniz Ekonomi Haberler

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