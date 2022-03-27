Düzce'den şubat ayında 2 bin tondan fazla fındık ihraç edildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Düzce'den şubat ayında 2 bin tondan fazla fındık ihraç edildi

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
 - Güncelleme:
Düzce'den şubat ayında 2 bin tondan fazla fındık ihraç edildi

DÜZCE (İHA) – Düzce'den Avrupa Birliği ülkelerine şubat ayında 2 bin 647 ton fındık ihracatı yapıldığı açıklandı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'den Avrupa Birliği ülkelerine şubat ayında 2 bin 647 ton fındık ihracatı yapıldığı açıklandı.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, geçtiğimiz şubat ayında Avrupa Birliğine bağlı ülkelere 2 bin 647 ton 600 kilogram fındık ihracatı gerçekleştirildiğini açıkladı. Aynı zamanda, fındık haricinde bin 141 ton 228 kilogram diğer gıda maddeleri, bin 288 ton 751 kilogram ise orman ürünü ihracatı yapıldığı belirtildi. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Avrupa Birliği, Fındık, Tarım, Düzce, Ekonomi, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title