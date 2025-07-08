Düzce'den İSO İkinci 500 Listesine Altı Firma Girdi

Düzce'den İSO İkinci 500 Listesine Altı Firma Girdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, İSO İkinci 500 Listesi'nde yer alan Düzce firmalarını tebrik ederek, üretim ve istihdam alanındaki katkılarından dolayı teşekkür etti.

DÜZCE(İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, İSO ikinci 500'de yer alan firmalara "Ülkemizin kalkınmasına üretim ve istihdamına katkı sağlayan kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

İSO 2024 yılı İkinci 500 Listesi açıklandı. Buna göre listede Düzce'den altı firma yer aldı. Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, İSO ikinci 500 listesinde yer alan firmalarla ilgili açıklamada bulundu.

Erdoğan Bıyık, "Ülkemizin kalkınma hamlesine üretim ve istihdam alanlarında katkı sağlayan değerli kuruluşlarımıza teşekkür ediyor, başarılarının daim olmasını diliyoruz" ifadelerini kullandı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Kırkpınar'da karşılaşan Ağıralioğlu ve İnce güreşe tutuştu

Er Meydanı'nda karşılaşan siyasetin 2 önemli ismi güreşe tutuştu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Oğuzhan Koç'tan milyonluk yatırım! Yeni evinin fiyatı dudak uçuklattı

Anadolu yakasına milyonluk yatırım! Yeni evinin fiyatı dudak uçuklattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.