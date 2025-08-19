Düzce'de Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 156 Bin 400'e Ulaştı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de trafiğe kayıtlı araç sayısı temmuz ayı sonu itibarıyla 156 bin 400 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilerine göre trafiğe kayıtlı araç sayısı her geçen ay artarak devam ediyor. Düzce'de otomobilden sonra en çok araç motosiklet oldu. Araç türlerine bakıldığında 71 bin 712 otomobil, 2 bin 897 minibüs, bin 563 otobüs, 20 bin 936 kamyonet, 5 bin 718 kamyon, 38 bin 460 motosiklet, 14 bin 547 traktör, 567 özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Haziran ayında 154 bin 942 olan rakam temmuz ayında ise 156 bin 400 oldu. - DÜZCE