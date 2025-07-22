Düzce'de Motorlu Kara Taşıtları Sayısı 154 Bin 942 Oldu

DÜZCE(İHA) – Düzce'de açıklanan motorlu kara taşıtları 2025 yılı Haziran ayı verilerine göre kent genelinde toplam araç sayısı 154 bin 942 oldu. Kentte otomobilin yarısı kadar da motosiklet var.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Haziran ayı motorlu kara taşıtları verisini açıkladı. Türkiye genelinde 189 bin 237 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Düzce'de toplam araç sayısı da 154 bin 942 olarak açıklandı.

Düzce'de araçların cinsine göre dağılımı da şöyle gerçekleşti: Otomobil 71 bin 254, minibüs 2 bin 877, otobüs bin 551, kamyonet 20 bin 867, kamyon 5 bin 698, motosiklet 37 bin 625, özel amaçlı 559 ve traktör sayısı da 14 bin 511 adet olarak belirlendi. - DÜZCE