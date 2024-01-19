Düzce'de Kırsal Kalkınma Yatırımları Hibe Programı Tanıtıldı

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü tarafından Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Hibe Programı tanıtım ve bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen bilgilendirme toplantısına; Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı Engin Çavuş, Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü V. Osman Avcı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Ziraat Mühendisi Mustafa Kayabaş, üreticiler ve çiftçiler katılım sağladı.

Aktif olarak çiftçilik ve tarım faaliyetleri sürdürenlere yönelik toplantıda; Ziraat mühendisi Mustafa Kayabaşı, 19 Şubat'a kadar devam edecek programda, altyapı projelerinde 3 milyon liralık, ekonomik yatırım projelerinde 14 milyon liralık bütçelere kadar destek verileceğini belirtti.

Kayabaşı, Kırsal kalkınma desteklerinde Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Tebliği'nin yayımlandığı, başvuruların online yapılabileceği çalışmada, küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklendiğini, yatırımcılara yüzde 50 hibe desteği sağlanacağı ifade etti.

Ayrıca, programda tarımsal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi, depolanmasının yanı sıra hayvancılık ve su ürünleri, seralar, mantarcılık, arıcılık, yenilenebilir enerji kullanımı gibi pek çok konuda yatırımcılara hibe desteği sağlanacağı ifade edildi. - DÜZCE