Karadeniz'de balık sezonu başladığından bu yana tezgahlarda palamut ve istavrit fazla görülmezken, hamsi bolluğu yaşanıyordu. Son günlerde etkili olan fırtınanın ardından istavrit, kilosu 50 liradan tezgahlardaki yerini aldı. Düzceli balıkçı Tuncay Kılıç, 'İstavrit bu ara çıkmaya başladı. Hamsi de var. Biz de insanlar balığa ulaşsın, daha rahat yesinler diye kampanya başlattık' dedi. Karadeniz'de hamsi bolluğu yaşandığını söyleyen Kılıç, 'Hamsi Marmara'da yok, Karadeniz'de çıkıyor. İlerleyen günler için umutluyuz. Büyük bir hava muhalefeti geçirdik. Bundan sonra normale dönmeye başladık' şeklinde konuştu. Tezgahta hamsi 70, istavrit 50, mostra mezgit 250, mezgit 120, barbun 200 ve somon kilosu 200'den alıcı buluyor. Çupra da tanesi 120, levrek 130, uskumru ise tanesi 50 liradan satılıyor. - DÜZCE

Düzce'de istavrit kilosu 50 liradan tezgahlardaki yerini aldı.

Karadeniz'de balık sezonu başladığından bu yana tezgahlarda palamut ve istavrit fazla görülmezken, hamsi bolluğu yaşanıyordu. Son günlerde etkili olan fırtınanın ardından istavrit, kilosu 50 liradan tezgahlardaki yerini aldı. Düzceli balıkçı Tuncay Kılıç, "İstavrit bu ara çıkmaya başladı. Hamsi de var. Biz de insanlar balığa ulaşsın, daha rahat yesinler diye kampanya başlattık" dedi.

Karadeniz'de hamsi bolluğu yaşandığını söyleyen Kılıç, "Hamsi Marmara'da yok, Karadeniz'de çıkıyor. İlerleyen günler için umutluyuz. Büyük bir hava muhalefeti geçirdik. Bundan sonra normale dönmeye başladık" şeklinde konuştu.

Tezgahta hamsi 70, istavrit 50, mostra mezgit 250, mezgit 120, barbun 200 ve somon kilosu 200'den alıcı buluyor. Çupra da tanesi 120, levrek 130, uskumru ise tanesi 50 liradan satılıyor. - DÜZCE