Düzce'de Fide Dağıtımı ile Tarım Üretimi Artıyor

Düzce'de tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi projesi kapsamında yüzde 75'i bakanlık destekli fide dağıtımı yapıldı.

Düzce'de tarımsal üretimin artırılması ve atıl durumdaki arazilerin tarıma kazandırılması amacıyla yürütülen projeler kapsamında fide dağıtımı gerçekleştirildi.

Tarım Ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" çerçevesinde uygulanan "Domates Üretiminin Geliştirilmesi Projesi" ve "Hıyar Üretiminin Geliştirilmesi Projesi" doğrultusunda, çiftçilere fide dağıtımı yapıldı.

Proje kapsamında; yüzde 75 bakanlık desteği ve yüzde 25 çiftçi katkısıyla 28 dekar alanda dikilmek üzere 150 üreticiye toplam 54 bin adet domates fidesi, 20 dekar alanda dikilmek üzere 103 üreticiye ise 42 bin 770 adet hıyar fidesi teslim edildi.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada "Üreticilerimize hayırlı ve bereketli bir üretim sezonu diliyoruz. Tarımsal üretimi destekleyerek hem üretimi artırmaya hem de kırsal kalkınmayı güçlendirmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi. - DÜZCE