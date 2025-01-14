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Düzce'de Dezavantajlı Ailelere 342 Milyon Lira Maddi Destek

Düzce'de Dezavantajlı Ailelere 342 Milyon Lira Maddi Destek
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Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, 2024 yılı için dezavantajlı ailelere toplamda 342 milyon 775 bin lira maddi destek sağladığını açıkladı. Destekler arasında sosyal ekonomik yardımlar, engelli ve yaşlılar için seyahat gelir desteği ve evde bakım ödemeleri yer alıyor.

DÜZCE (İHA) – Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü 2024 yılında dezavantajlı ailelere 342 milyon 775 bin liralık maddi destek sağladı.

Düzce'de dezavantajlı ailelere maddi destekler devam ediyor. Bu çerçevede Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde 2024 yılı değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Düzce Valisi Selçuk Aslan'ın da katıldığı toplantıda 2024 yılında dezavantajlı ailelere verilen maddi ödenekler görüşüldü. Bu çerçevede sosyal ekonomik destek ödemesi olarak 27 milyon lira, engelli ve 85 yaş üst vatandaşlar için ücretsiz seyahat gelir desteği ödemesi çerçevesinde 5.4 milyon lira, Engelli evde bakım ödemesi 257 milyon lira, Doğum yardımı ödemesi 875 bin lira, koruyucu aile ödemesi 12.5 milyon lira ve özel bakım merkezi ödemelerinde 40 milyon lira destek sağlanarak toplamda 342 milyon 775 bin liralık destek verilmiş oldu. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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