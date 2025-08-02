Düzce'de 420 Ton Kedi ve Köpek Maması İhracatı Yapıldı

Düzce'de 420 Ton Kedi ve Köpek Maması İhracatı Yapıldı
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Düzce, son dört ayda toplam 420,3 ton kedi ve köpek maması ihraç etti. Bu ihracat, Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğü verileriyle açıklandı ve kentte ilk kez bu yıl gerçekleştirildi.

DÜZCE (İHA) – Düzce'den son dört ayda 420,3 ton kedi ve köpek maması ihracatı yapıldığı açıklandı.

Düzce'de ihracat kalemleri arasına fındık, orman ürünleri ve gıda maddelerinin yanı sıra kedi ve köpek maması da eklendi. Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün açıkladığı verilere göre, mart ayında 77 ton, nisan ayında 87 ton, mayıs ayında 229,2 ton ve haziran ayında 27,1 ton olmak üzere toplam 420,3 ton kedi ve köpek maması ihraç edildi.

Düzce'de bu yıl ilk kez kedi ve köpek mama ihracat kalemleri arasına girdi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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