Üye Girişi
Haberler

Dünyanın en pahalı maddesi: Gramı 4,7 milyar TL

Dünyanın en pahalı maddesi: Gramı 4,7 milyar TL
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Oxford Üniversitesi'ndeKİ bilim insanları tarafından geliştirilen Nitrojen Atom Tabanlı Endohedral Fulleren, dünyanın en pahalı maddesi olarak tanımlanıyor. Bir gramı 4.7 milyar TL değerinde olan madde teknolojinin birçok alanında kullanıldı.

İngiltere'deki Oxford Üniversitesi'ndeki bilim insanları dünyanın en pahalı maddesini açıkladı. Bir gramı yaklaşık 4.7 milyar TL değerinde olan Nitrojen Atom Tabanlı Endohedral Fulleren adlı maddenin, dünyanın en pahalı maddesi olduğu açıklandı. Maddenin neden bu kadar değerli olduğu ise merak konusu.

"TEKNOLOJİNİN GELECEĞİNİ DEĞİŞTİRECEK"

Oxford Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, Endohedral Fulleren'in teknolojinin geleceğini tamamen değiştirebileceği düşünüldüğü belirtildi.

CEP TELEFONLARINA SIĞABİLECEK

Bilim insanları, bu yeni materyalin, son derece hassas atomik saatler üretme olasılığını heyecan verici buluyor. Geleneksel atomik saatler genellikle oda büyüklüğünde olup atomların titreşimlerini kullanarak zamanı ölçerken, Oxford'daki ekip geliştirdikleri bu teknolojiyle atomik saatleri cep telefonlarına sığabilecek boyutlara indirmeyi hedefliyor.

OTONOM ARAÇLARI DAHA GÜVENLİ HALE GETİRECEK

Bilim insanları bu yeni malzemenin özellikle sürücüsüz araçlar için büyük bir devrim yaratabileceğini belirtiyor. Şu anda GPS sistemleri birkaç metreye kadar hassasiyet sağlayabiliyor ve bu da otonom araçların güvenli sürüşü için yeterli değil. Ancak, mini atomik saatlerle bu hassasiyet milimetrelere indirilebilir. Bu sayede, otonom araçlar tünellerde veya zayıf GPS sinyali alanlarında bile güvenli bir şekilde izlenebilir ve sürüş kontrolü daha güvenli hale gelebilir.

BÜYÜK DEĞİŞİMLERE SEBEP OLACAK

Araştırma halen devam ediyor ve bu teknolojinin günlük hayatımıza girmesi için birkaç yıl daha geçmesi gerekebilir. Araştırmalar devam etmekte olup, bu teknolojinin günlük hayata girmesi birkaç yıl alabilir. Ancak, cep telefonlarında taşınabilir atomik saatlerin kullanılması, yer tespiti ve navigasyon gibi alanlarda büyük değişimlere yol açabilir.

Haberler.com / Abdurrahman Yazıcı - Ekonomi

Ekonomi Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barzani'yi kabul etti! İşte masadaki konular

Barzani Beştepe'de! Masada önemli konular var

 Bakanlık gıdada hile yapan firmaların listesini güncelledi! Bu markalardan uzak durun

Bakanlık gıdada hile yapan firmaların listesini güncelledi

 3 bölgemizi sallayan deprem! Şiddetli sarsıntı birçok ilde hissedildi

3 bölgemizi sallayan deprem! Vatandaşlar sokağa koştu
Boşanma davalarında yeni dönem: Eşlerden birinin istemesi yetecek

Boşanma davalarında bir dönem sonra eriyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
GTA 6 ne zaman çıkacak? GTA 6 kaç TL olacak? Leyla: Hayat Aşk Adalet bu akşam var mı, son bölüm neler oldu? 16 Ekim NOW yayın akışı, Leyla 6. bölümü yayınlanacak mı? YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 17 Ekim Malatya, Elazığ, Şanlıurfa, Batman ve Adıyaman'da okul var mı, yok mu? BATMAN'DA OKULLAR TATİL Mİ? Batman'da 16-17 Ekim okul var mı, okullar ne zaman açılacak? Adıyaman'da okullar tatil mi? 17 Ekim Perşembe Adıyaman'da okullar tatil edilecek mi? ŞANLIURFA'DA OKULLAR TATİL Mİ? Şanlıurfa'da 16-17 Ekim okul var mı, okullar ne zaman açılacak? Elazığ'da okullar tatil mi? 17 Ekim Perşembe Elazığ'da okullar tatil edilecek mi? Malatya'da okullar tatil mi? 17 Ekim Perşembe Malatya'da okullar tatil edilecek mi? Kuruluş Osman bu akşam var mı, son bölüm neler oldu? 16 Ekim ATV yayın akışı, Kuruluş Osman 167. bölümü yayınlanacak mı? ATV yayın akışı! Sandık Kokusu bu akşam var mı, son bölüm neler oldu? 16 Ekim Sandık Kokusu yeni bölümü yayınlanacak mı? Show Tv yayın akışı!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.