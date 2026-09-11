Haberler

Dünyada temiz hidrojen yatırımları 130 milyar dolara ulaştı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

- Hidrojen Konseyi'nin Küresel Hidrojen Pusulası 2026 raporuna göre, hidrojen yatırımlarını şekillendiren temel motivasyonlar coğrafyaya göre değişiklik gösteriyor

Dünya genelinde temiz hidrojen yatırımları eylül itibarıyla 130 milyar dolara ulaştı.

Hidrojen Konseyi tarafından hazırlanan Küresel Hidrojen Pusulası 2026 (Global Hydrogen Compass 2026) raporuna göre, hidrojen yatırımlarını şekillendiren temel motivasyonlar coğrafyaya göre değişiklik gösteriyor.

Hidrojenin enerji dönüşümündeki rolü, karbonsuzlaşmanın yanı sıra enerji arz güvenliği, sistem dayanıklılığı ve sanayi büyümesi hedefleriyle giderek daha stratejik bir boyut kazanıyor.

Taahhüt edilen yatırımların yüzde 60'tan fazlası, enerji güvenliği, ekonomik büyüme ve karbonsuzlaşma gibi alanlarda yoğunlaşacak.

Rapora göre, bugüne kadar temiz hidrojen alanında taahhüt edilen yatırım miktarı eylül ayı itibarıyla 130 milyar dolara çıktı. Taahhüt edilen toplam kapasite ise yıllık 6,9 milyon ton seviyesine ulaştı. Bu kapasiteye ulaşmak için 570'ten fazla proje üzerinde çalışılıyor. Projelerin yaklaşık yüzde 90'ı inşaat halinde veya işletmede bulunuyor.

Hidrojen teknolojilerinin elektrik sektöründe önemi artacak

Raporda, yerel ölçekte temiz hidrojen ve hidrojen türevi üretimin, enerji ve ham madde ithalatına bağımlı ülkelerin tedarik kaynaklarını çeşitlendirmesine ve stratejik rezervler oluşturmasına katkı sağlayabileceği ifade ediliyor.

Bu tür çözümlerin, tarım ve sanayi için alternatif tedarik kaynakları oluşturarak tedarik zinciri ve kritik mineral bağımlılıklarını azaltabileceği, aynı zamanda gıda ve yakıt sistemlerini fiyat artışları ve arz sıkıntılarına karşı daha dirençli hale getireceği kaydediliyor.

Dünya elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 34'ünün yenilenebilir kaynaklardan sağlandığına işaret edilen raporda, elektrolizörler ve yakıt hücreleri gibi talep tarafında esneklik sağlayan hidrojen teknolojilerinin, yenilenebilir enerjinin sisteme entegrasyonundaki önemli hale geleceği ifade edildi.

Hidrojenin, elektrik sektöründe yaygınlaşmasıyla maliyet avantajı da sağlayabileceği belirtildi.

Kaynak: AA
Okullara silahlı saldırı hazırlığındaki örgüte operasyon! 27 kişi yakalandı

3 ilde okulları kana bulayacaklardı! Saldırı hazırlığında yakalandılar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanının oğlundan Türklere akılalmaz tehdit: Bavullarınızı toplayıp ülkeyi terk edin

Cumhurbaşkanının oğlundan Türklere küstah tehdit! Bir de süre verdi
Aziz Yıldırım'ın dün geceki açıklamasında herkes aynı detaya takıldı! İsmail Kartal için konuşurken...

İsmail Kartal için söylediklerinde herkes aynı detaya takıldı
Rusya düğmeye bastı! Ukrayna'nın dört bir yanını vurdular

Başkent mahşer yeri! Gece gündüz demeden bomba yağdırıyorlar
Siirt’te 2024 yılında kaybolan Mekiye Akyel dosyası hakkında iddianame düzenlendi

2 yıl sonra eski eşi hakkında dikkat çeken karar

Kentsel dönüşümde sürpriz! Duvarın içinden 25 kilo petek bal çıktı

Duvarı kırınca gözlerine inanamadı: Oturma odamızda hazine varmış
Menderes belediye başkanı hakkında skandal ifadeler! Gizli oda, belediyede iş, otel buluşmaları

İlişkiye girdiği kadınların itirafları Başkan Çiçek'i zora sokacak
İstanbul merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu! 20 kişi gözaltına alındı

Türkiye güne operasyonla başladı! Çok sayıda gözaltı var