Dünyaca ünlü spor giyim markası Nike, Rusya'dan tamamen çekildi

ABD merkezli spor giyim markası Nike, bugün Rusya'daki iş ortaklarına gönderdiği bir e-postada ülkedeki tüm operasyonlarını durduğunu açıkladı. Firmanın bugün gönderdiği e-postada, "Nike, Rusya pazarından ayrılma kararı aldı. Önceliğimiz, önümüzdeki aylarda operasyonlarımızı küçültürken çalışanlarımızı tam olarak desteklediğimizden emin olmak" denildi. Bu kararla birlikte Nike, Rusya'dan tamamen çekilmiş oldu.

3 MART'TA OPERASYONLARINI ASKIYA ALMIŞTI

Nike, 3 Mart'ta Ukrayna işgaline tepki olarak Rusya'da işlettiği tüm mağazalarındaki operasyonları geçici olarak askıya alacağını ve halen açık olan mağazaların ortaklar tarafından işletilmeye devam edileceğini duyurmuştu.

KARAR NIKE'I ÇOK FAZLA ETKİLEMEYECEK



Nike'ın aldığı bu karar aslında sembolik. Şirket, gelirinin %1'inden azını Rusya ve Ukrayna'dan elde ediyordu. Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya'yı terk edecek firmalar, Rusya'nın küresel şirketlere karşı mal varlıklarına el koymayı ve cezai yaptırımlara izin veren yeni yasaları çıkarmaya hazırlanması üzerine ülkeyi terk etme planlarını hızlandırdı.